قائد خفر السواحل: لم نتلق أي بلاغ بشأن مفقودين في البحر المنامة في 18 فبراير / بنا / أعلن اللواء ركن بحري علاء سيادي قائد خفر السواحل أنه تم رصد ومتابعة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة أربعة أشخاص وآخر مفقود في المياه الإقليمية الإيرانية، موضحا أن قيادة خفر السواحل لم تتلق أي بلاغ بشأن مفقودين في البحر.



وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه يجري متابعة الأمر للوقوف على ملابساته وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1318 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/02/18 - 29 : 04 PM