الوزير ميرزا يترأس الاجتماع السادس للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة المنامة في 18 فبراير/ بنا / ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء الاجتماع السادس للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة اعضاء اللجنة المكونة من كبار المسئولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أمين الشرقاوي.



وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بالحضور ورفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة حفظهم الله على اهتمامهم بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة من أجل التنمية المستدامة الشاملة بمملكة البحرين، ويأتي ذلك واضحاً من خلال القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء الموقر ومن اللجنة التنسيقية خلال العام الماضي والمتعلقة بعدد من الخطوات والمشاريع في الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مستجدات مشروع انشاء محطة الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص بقدرة 100 ميغاوات، وأعلن انه سيتم طرح المناقصة للشركات خلال الفترة القادمة، كما استعرض الوزير نتائج أول ورشة تدريبية للمقاولين والاستشاريين لتركيب انظمة الطاقة الشمسية والتي نظمتها وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع الشركة العالمية CESI في يناير الماضي والتي أثمرت عن اجتياز 33 مقاولاً واستشارياً من اصل 53 من المشاركين في هذه الورشة، وفي هذا الصدد أثنى الوزير على الجهود المبذولة في اقامة هذه الورشة التدريبية الناجحة.

وقال إنه سيتم نشر اسماء المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على المنازل والمنشآت في الموقع الالكتروني لهيئة الكهرباء والماء، وأن الورشة التدريبية القادمة ستكون في شهر مايو من العام الجاري، وفي هذا السياق أعلن الوزير بأنه تم التوقيع مع شركة استشارية Insomnia لتصميم الموقع الالكتروني لوحدة الطاقة المستدامة SEU وصياغة استراتيجيات التواصل مع المواطنين والمقيمين لزيادة التوعية حول الخطط الوطنية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

بعدها قام كل عضو من الاعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة اليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقات المتجددة (NREAP)، كما تم تقديم عرض مرئي حول خطة العمل في مشروع صافي العداد Net Metering والتي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في 25 ديسمبر من العام المنصرم، وهذا النظام سوف يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم او منشآتهم، كما تم تقديم عرض مرئي حول الاجراءات الرسمية المطلوبة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني والمنشآت والاستفادة من الطاقة الشمسية المنتجة داخل المنشأة، حيث تم نشر جميع تلك المعلومات في الموقع الالكتروني لهيئة الكهرباء والماء وكذلك سيتم نشرها في الموقع الالكتروني لوحدة الطاقة المستدامة، كما تم تقديم عرض مرئي حول مساهمة أجهزة التكييف المنزلي في خفض استهلاك الطاقة، وذلك عن طريق اعتماد نظام تقني جديد كوسيط للتبريد في أجهزة التكييف بدلاً من النظام التقني السائد حالياً.

وخلال الاجتماع ايضاً قدم اعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية المسئولة تقاريرهم حول متابعات مختلف محاور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة – كل فيما يخصه – والمتابعات الأخرى ضمن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والتي تشتمل على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:

-كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.

-بالنسبة لعمليات تزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.

-بالنسبة لرفع كفاءة الطاقة من الجانب الحكومي: الإنارة في المباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.

-بالنسبة للقطاعات الوطنية الاقتصادية: الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.

-في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.

-في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.

بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP)على 6 مبادرات هي كالتالي: مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، ومشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، ومشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، ومتطلبات تركيب الطاقة الشمسية في المنازل والمشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، ومتطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، وتوليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.

وفي ختام الاجتماع أبدت اللجنة اشادتها بما تم انجازه من الخطط الوطنية، وشكر الوزير الحكومة الموقرة على دعمهم اللامحدود لجهود الطاقة المستدامة وأعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وشكر كذلك اعضاء اللجنة على مشاركتهم الفعالة وتقديم تقاريرهم المفصلة واقتراحاتهم البناءة.



ل.ب/ع ع



بنا 1305 جمت 18/02/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/02/18 - 15 : 04 PM