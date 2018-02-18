خلال اجتماع مسؤولي هيئتي المهن الصحية في البلدين .. الاتفاق على تعاون بحريني سعودي في مجال التراخيص الصحية المنامة في 17 فبراير/ بنا / على هامش زيارة الوفد الصحي السعودي لمملكة البحرين برئاسة معالي وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، عقدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة اجتماعاً مع الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية سعادة الدكتور أيمن أسعد عبده.







واستقبلت الرئيس التنفيذي سعادة الدكتور ايمن عبده، حيث قام بجولة في الهيئة برفقة د. الجلاهمة وجرى استطلاع اوجه التعاون بين البلدين في مجال امتحانات تراخيص الأطباء وامتحان مزاولة المهن.



وأطلع على أعمال قسم تنظيم المرافق الصحية والآلية التي تتبعها الهيئة في التراخيص.



وقد أثنى الدكتور أيمن عبده على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، وأبدى اعجابه بالمستوى الراقي والتنظيم الذي شاهده واطلع على آلية العمل والسياسات والاجراءات التي تقدمها الهيئة، حيث تبين انها من الأمور التي يمكن ان يتم تبادل الخبرات والتجارب فيها.



وقد اتفق الطرفان في نهاية اللقاء على قيام وفد مملكة البحرين ممثلا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بزيارة إلى هيئة التخصصات الصحية السعودية، ثم يلي ذلك توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في المجالات المشتركة بين الهيئتين.



ح ب/م.ح.



بنا 1819 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/02/17 - 40 : 09 PM