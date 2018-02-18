وزير الأشغال: الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع الشارع المؤدي للمدينة الشمالية بـ 8 مسارات المنامة في 17 فبراير / بنا / صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة قد انتهت مؤخراً من تنفيذ أعمال مشروع الشارع المؤدي للمدينة الشمالية بـ 8 مسارات، مشيرة إلى أن هذا الشارع (المنفذ الغربي) يتناسب مع حجم الكثافة السكانية بالمنطقة في الفترة الراهنة والذي تصل الطاقة الاستيعابية له إلى 16 ألف مركبة في الساعة يومياً (أي 30 % من الكثافة السكانية في المنطقة).



ويهدف المشروع إلى ربط المدينة الشمالية بشبكة باقي الطرق في المملكة حيث أن الطرق الداخلية بالمدينة سيتم إنشاؤها عن طريق وزارة الإسكان، بينما الطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة الشمالية ومداخلها ومخارجها ستكون من اختصاص وزارة الأشغال.



ويمثل مشروع المدخل الأول والرئيسي للمدينة الشمالية من جهة الغرب، مشروع حيوياً حيث يربط هذا الشارع المدينة الشمالية بتقاطع شارعي البديع والجنبية ويتضمن إنشاء شارع بطول 1.2 كلم يوفر أربع مسارات في كل اتجاه يربط تقاطع الجنبية - البديع مع المدينة الشمالية، ويشتمل هذا الطريق على إنشاء جسر يعلو القناة البحرية بطول 135 مترا، إضافة الى ذلك تم تركيب شبكة خاصة لأنظمة النقل الذكية لربط هذا الشارع بالشبكة الرئيسية في المملكة، وبهذا سيحقق هذا المشروع انسيابية في الحركة المرورية في المنطقة وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وتوفير أكبر درجات الأمان.



وتضمن المشروع تركيب حواجز السلامة المرورية، وحواجز المشاة للحفاظ على سلامة مستخدمي الشارع ومرتاديه، إضافة إلى وضع العلامات الارشادية والتحذيرية المطلوبة على جانبي الطريق مع استخدام أفضل المواصفات في عملية تخطيط الشارع ووضع الاشارات عليه، تركيب أعمدة الانارة، وقنوات تصريف مياه الامطار، ومد خطوط خاصة للصرف الصحي، والمياه المعالجة، وتوفير مسارات خاصة على جانبي الشارع لأجل شبكة الخدمات الاخرى كالمياه والكهرباء وخطوط الاتصالات وغيرها، إضافة الى تشجير الشارع بما يتناسب والبيئة المحيطة به.



وأكد الوزير بأن الشارع المذكور (المنفذ الغربي) والذي تصل الطاقة الاستيعابية له إلى 16 ألف مركبة في الساعة يومياً (أي 30% من الكثافة السكانية في المنطقة- يتناسب مع حجم الكثافة السكانية في الفترة الراهنة، حيث يخدم كافة الوحدات السكنية المنجزة، مشيراً إلى أنه من المتوقع بناء حوالي 15 وحدة سكنية في المدينة وحينها يتطلب إلى إنشاء منافذ جديدة أخرى للمنطقة.



وأردف الوزير خلف بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاسكان تعكف حاليا على متابعة الأمور الفنية تمهيدا لإنشاء المدخل الثاني (الشرقي) الذي من المؤمل أن يربط من دوار سار إلى المدينة الشمالية. ويشمل المشروع توسعة شارع 36 إلى طريق مزدوج ذو 4 مسارات مع تطوير جميع التقاطعات المطلة عليه وربطه بشارع المدخل الغربي للمدينة الشمالية. وتشمل منافذ المدينة الشمالية أيضاً على إنشاء منفذ شمال المدينة ويربط بالطريق الشمالي الموصل إلى العاصمة المنامة.



وأوضح خلف بأن الوزارة في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع البديع إلى (3) مسارات واستبدال الدورات بإشارات ضوئية مع إنشاء طريق خدمة على امتداد الشارع لوفع مستوى السلامة المرورية عليه، كما يتم حاليا انجاز التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الجنبية الى (3) مسارات، كذلك تطوير تقاطع الجسرة، بحيث ستكون الحركة المرورية على التقاطع حراً دون إشارات ضوئية، حيث انتهت الوزارة في العام الماضي من تنفيذ المرحلة الأولى وتعكف حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية لتحرير التقاطع والغاء الإشارات الضوئية.



كما يتم أيضا حاليا انجاز التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى أربعة وخمسة مسارات، حيث من المؤمل تنفيذ المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من هذا العام.



علماً بانه ستكون الحاجة لتنفيذ المنافذ المذكورة أعلاه للمدينة الشمالية عند تنفيذ (5) الاف وحدة سكنية جديدة (أي بعد اكتمال تنفيذ المدينة الشمالية).



وقال م. خلف إلى أن خطط التطوير العمراني لا تتوقف بمختلف مناطق البلاد، كما أن التطوير والتعمير تشمل شتى المناطق والمدن بما يضمن حركة تنقل سهلة وسلسة لمستخدمي الطرق من مواطنين ومقيمين، منوهاً إلى أن كافة المشاريع العمرانية الموجودة أو التي هي قيد التنفيذ شمالي البحرين ستتوفر لها الطرق الحديثة وفق المعايير العالمية وبما يتناسب حجم الكثافة السكانية وسيتم ربطها بالشبكة العامة للطرق عبر توفير مخارج ومداخل لمختلف المناطق المطلة عليها.



ن.ع/م.ح.



بنا 1608 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 114 اخر تحديث : 2018/02/17 - 23 : 07 PM