في برنامج "الأمن" الإذاعي ..اللواء محمد بوحمود : إقرار الميثاق يوم خالد في مسيرة الوطن المنامة في 17 فبراير/ بنا / أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود أن تاريخ إقرار ميثاق العمل الوطني ، يوم خالد في مسيرة الوطن ، حيث شكل المشروع الإصلاحي الذي طرحه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ، دافعا للتفاؤل بغد مشرق ، عامر بالحرية والمساواة وركيزته العدالة والشورى.



وأضاف في برنامج "الأمن" الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين أن الميثاق ، أصبح القاعدة الأساسية لجميع التغيرات السياسية التي شهدتها البحرين من خلال إصلاح شامل على أساس التعديل الدستوري الذي حدث سنة 2002.

من جهته ، أوضح السيد مبارك بن أحمد الفاضل المنسق العام للمحافظات أن ميثاق العمل الوطني ، جاء ليؤكد مدى ترابط الشعب البحريني مع قيادته ، حيث حددت الوثيقة مسارات العمل الوطني بمحاوره المختلفة في تعزيز وإرساء قواعد الأمن والنظام والتنمية ، مشيراً إلى أن المحافظات شملها المشروع الإصلاحي لما لها من أهمية في دعم الأنظمة الإدارية وتحقيق التوازن بين الأمن والتنمية وفي تحقيق الشراكة المجتمعية واستتباب الأمن.

من جهته، أشار العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة إلى أن انطلاق ميثاق العمل الوطني ، صاحبه مشروح إصلاحي وتطويري في شتى مجالات العمل بالبلاد ، ومن ذلك التطوير في وزارة الداخلية وفي إطارها كان تطوير الأكاديمية الملكية للشرطة، كأكاديمية بارزة ومميزة على المستوى الإقليمي والعالمي.





ن.ع/م خ



بنا 1333 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/02/17 - 00 : 05 PM