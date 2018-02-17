محافظ العاصمة يبحث التعاون المشترك مع مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع المنامة في 17 فبراير/ بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن ال خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والادمان معاً بمكتبه الكائن بالقضيبية سعادة العميد الشيخ علي بن محمد ال خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع وسعادة العقيد عبدالله راشد بوراشد مدير شرطة خدمة المجتمع والسيد علي احمد أميني مدير ادارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً، حيث بحث معاليه خلال اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك أهمها مناقشة خطة عمل المركز الاقليمي لمكافحة العنف والادمان لعام 2018م، وذلك سعياً لرفع مستوى التأثير الإيجابي وزيادة رقعة الاستفادة من البرنامج بما يصب ضمن الأهداف التي أوجد من أجلها.



وخلال اللقاء أشاد معاليه بالأدوار المناطة لشرطة المجتمع لانعكاس ذلك اثراً في الحفاظ على الأمن الاجتماعي بين أوساط المجتمع، مؤكداً على اهمية الدور الذي تقدمه شرطة خدمة المجتمع في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية منذ تأسيسها، مثنياً على كافة الجهات الداعمة لتنفيذ لبرنامج معاً في مدارس المملكة بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً معاليه الى اهمية التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهم بدورها في الوصول الي الغايات المرجوة من برنامج معاً، مقدراً في الوقت ذاته مجهودات الجهات ذات العلاقة في تحقيق استقرار المجتمع وافراده بجميع اطيافه وفئاته.





ن.ع/م خ



بنا 1327 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/02/17 - 34 : 04 PM