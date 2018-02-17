"شؤون القرآن" تختتم اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة اللوائح التعليمية وتعليمات البرامج الدراسية المنامة في 17 فبراير /بنا/ انطلاقاً من الدعم والتشجيع الكريم من لدن القيادة الرشيدة وفي إطار تحقيق أهداف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الرامية إلى الاهتمام بالمراكز والحلقات القرآنية في مملكتنا الغالية، وتشجيعاً لها على زيادة مخرجاتها وتطوير أدائها ضمن الخطط والبرامج السنوية، اختتمت إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤخراً لقائها التشاوري مع منتسبي ومنتسبات المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة لعرض ومناقشة مسودة اللوائح التعليمية والتعليمات الخاصة بالبرامج الدراسية والذي أُقيم على مدى ثلاثة أيام متتالية، وذلك بقاعة شيخان الفارسي بالرفاع.







وقدم الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم شرحاً مفصلاً حول اللوائح والتعليمات التي أعدتها لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم والإشراف عليها، فضلاً عن المسميات التي تم اعتمادها للبرامج الدراسية، وهي: برنامج التأسيس على القراءة العربية، برنامج حفظ القرآن الكريم، برنامج التلاوة وعلم التجويد، وبرنامج التلاوة الصحيحة.



واستعرض العمري خلال اليوم الأول اللائحة التعليمية بحضور أعضاء لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم، ورؤساء ومشرفو المراكز والحلقات القرآنية، ورئيسي وأعضاء جهازي التوجيه والاختبارات، ومشرفو المساقات.



فيما تم خلال اليوم الثاني عرض ومناقشة تعليمات برنامج التأسيس على القراءة العربية، وذلك بحضور أعضاء لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم، ورئيسي وأعضاء جهازي التوجيه والاختبارات، والمشرفون والمعلمون الأوائل في مساق الحفظ.



وفي اليوم الثالث والأخير قدم العمري عرضاً حول برنامج التلاوة وعلم التجويد وبرنامج التلاوة الصحيحة، بحضور أعضاء لجنة شؤون اختبارات القرآن الكريم، ورئيسي وأعضاء جهازي التوجيه والاختبارات، والمشرفون والمعلمون الأوائل في مساق التلاوة وعلم التجويد.



الجدير بالذكر أن من الأهداف التي تسعى إدارة شؤون القرآن الكريم إلى تحقيقها هي زيادة مخرجات المراكز القرآنية كمّاً ونوعاً، وتنشئة الأجيال على مبادئ الدين الحنيف والقيم والأخلاق الفاضلة، والحفاظ على الفكر الوسطي المتزن المعتدل، فضلاً عن إثراء المعرفة وتنمية الجانب المهاري والقيادي والإبداعي لدى الطلاب، وترسيخ معاني المواطنة الصالحة، من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها عبر تلك المراكز.













خ ب ف/م خ



بنا 1309 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/02/17 - 21 : 04 PM