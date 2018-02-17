جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الامارات يشهدان سباق كأس جلالة الملك للقدرة المنامة في 17 فبراير/ بنا / شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي هذا اليوم ، سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كلم ، والذي نظمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة برعاية مجموعة جي إف إتش المالية (GFH ) وذلك بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وبمشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الامارات.



فلدى وصول جلالة الملك المفدى وصاحب السمو نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الملكي الذين رحبوا بجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهما الله ، مشيدين بهذه الزيارة والرعاية الكريمة التي تعبر عن دعم وتشجيع جلالته وسموه لرياضة الفروسية.

وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ايجازاً حول مراحل السباق وعدد الفرسان المشاركين فيه ، مشيرا سموه الى ان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وضع كافة الاستعدادات والترتيبات أمام فرسان البحرين للمشاركة في هذا السباق .

كما تبادل جلالة الملك المفدى وسمو نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاحاديث مع الفرسان ، متمنيين لهم كل التوفيق في هذا السباق.

بعد ذلك تابع جلالة الملك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منافسات السباق.

وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله جميع الفرسان الفائزين في هذا السباق الذي شهد منافسة قوية ، وما حققوه من مستويات ونتائج طيبة أهلتهم لهذا الفوز.

وأشاد جلالته بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في سبيل تطوير رياضة سباقات القدرة والوصول بها الى أفضل المستويات والارتقاء بهذه الرياضة العربية والمحافظة على هذه الرياضة .

كما أعرب جلالة الملك عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الزيارة الكريمة لحضور هذا السباق ومشاركة دولة الإمارات في هذا السباق والذي يعكس مدى العلاقة الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين ، معبرا جلالته عن تقديره لجهود رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الملكي للفروسية في تنظيم هذا السباق وتهيئة أفضل الامكانيات أمام فرسان المملكة وتطوير هذه الرياضة .

كما أشاد جلالة الملك المفدى بالمشاركة الناجحة لفرسان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في السباق والتي تؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في كافة الميادين وبخاصة الرياضية والشبابية .

وأعرب جلالته عن تقديره لما حققه فرسان البحرين من نتائج طيبة في هذا السباق ومختلف السباقات حيث ترجموا مدى قدرتهم وكفاءتهم في هذه الرياضة العربية ، شاكراً الجميع على جهودهم في انجاح هذا السباق واظهاره بالصورة المشرفة ، ومتمنيا لهم دوام التوفيق خدمة لرياضة سباقات القدرة.

كما أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتطور المستمر الذي تشهده رياضة القدرة في مملكة البحرين والتي تحظى بالدعم والاهتمام من جلالة الملك المفدى الأمر الذي ساهم في تحقيق فرسان المملكة للعديد من الانجازات والنتائج المشرفة في مختلف السباقات،منوهاً سموه بمشاركة فرسان دولة الامارات العربية المتحدة مع أشقائهم في مملكة البحرين والتي هي نتاج ثمرة التعاون الأخوي الوطيد البحريني الاماراتي وخاصة في رياضة سباقات القدرة .

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وجهوده الموفقة في الارتقاء برياضة القدرة البحرينية ووصولها الى أعلى المراتب.

وفي نهاية السباق توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفائزين بالمراكز الثلاثة حيث قدم سموه إلى الفائز سالم الكتبي الفائز بالمركز الأول من اسطبلات الرعود التابع للفريق الملكي سلمة السيف المقدم من جلالة الملك المفدى.

كما توج سموه الفارس راشد البلوشي الفائز بالمركز الثاني من اسطبلات دولة الإمارات العربية المتحدة كما توج سموه الفائز بالمركز الثالث الفارس عبدالله المري من اسطبلات دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقد اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على رعايته الكريمة لسباق القدرة مؤكداً أن هذه الرعاية السامية شكلت حافزاً كبيراً أمام جميع الفرسان من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والظهور بشكل مشرف في أقوى سباقات الموسم للقدرة مؤكدا ان رعاية جلالة الملك تأتي استمراراً للدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه الفارس الاول لرياضة القدرة في المملكة والتي حقق ابطالها العديد من الانجازات المشرفة على مختلف الاصعدة.

كما عبر سموه عن ترحيبه بضيف البلاد الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بمناسبة زيارتهما المملكة لمتابعة كأس جلالة الملك المفدى للقدرة.

هذا وقد أعرب سموه عن ارتياحه للمستوى الفني الذي ظهر عليه سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كلم مشيرا أن نجاح السباق جاء بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها الفرسان المشاركون في السباق وبعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع فرسان الإسطبلات المشاركة في سباقي العموم والناشئين في جميع المراحل.

واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمشاركة فرسان دولة الامارات العربية المتحدة في السباق والمستويات المتميزة التي ظهر عليها الامر الذي اعطى السباق اضافة فنية مشيدا في ذات الوقت بالمشاركة الواسعة من قبل جميع الاسطبلات في سباق كأس جلالة الملك وحرصهم للمنافسة على لقب السباق الاغلى.

وقد هنأ سموه الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى مشيداً بعطاء كافة الفرسان في مراحل السباق.

هذا وقد وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى البلاد هذا اليوم في زيارة يحضر خلالها سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 والذي نطمه الاتحاد الملكي البحريني للفروسية لسباقات للقدرة .

وكان في مقدمة مستقبلي سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ، ومعالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة وزير الديوان الملكي وسمو الشيخ فيصل بن راشد ال خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة .







ع.ر/م خ



بنا 1301 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/02/17 - 11 : 04 PM