سمو محافظ الجنوبية: مستمرون في طرح المبادرات ذات الأبعاد الانسانية والخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع المنامة في 17 فبراير /بنا/ أكد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة الاستراتيجية البناءة التي تمضي بها المحافظة برؤية واضحة المعالم واهداف محددة مدروسة تصب في مصلحة المواطنين والأهالي عبر جملة من المبادرات والفعاليات ذات الأبعاد الانسانية والخيرية التي تساهم في اضافة البصمة النوعية العائدة بالنفع والخير والفائدة على المجتمع وفق استدامة تضفي قيمة ملموسة الأثر بين مختلف الفئات وفِي شتى المجالات.



واشار سموه في هذا السياق الى عزم المحافظة بمشئية الله تعالى إطلاق فعالية خيرية تحت مسمى (براحة الخير) خلال الفترة من 23 فبراير لغاية 3مارس 2018 بهدف اشراك اصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة من مختلف الأنشطة والمحلات التجارية البارزة لدعم العمل الخيري عبر تخصيص ريع الفعالية لصالح جمعية مكافحة السرطان.



وأكد سمو محافظ الجنوبية على النهج الذي تتبناه المحافظة الجنوبية الطامح للمردود الإنساني والخيري المنعكس للمصلحة العامة للجميع دون ايه أهداف اخرى، معرباً سموه على أهمية تعظيم ورعاية ودعم إقامة مثل تلك الأنشطة والفعاليات التي تعزز قيم الخير والتكافل والعمل التطوعي بين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما تحرص علية المحافظة الجنوبية في استمرارية استدامتها للمبادرات والانشطة التي تقدمها للمجتمع.



تجدر الإشارة الى ان فعالية (براحة الخير) ستقام يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع من الساعة 4-9 مساءً في الجامعة الملكية للبنات بدءا من الجمعة 23 فبراير لغاية يوم السبت 3 مارس المقبل.





خ ب ف/و.ش



بنا 1026 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/02/17 - 36 : 01 PM