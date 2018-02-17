تحت رعاية سمو ولي العهد .. مجلس التنمية الاقتصادية ينظم أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة مارس المقبل المنامة في 17 فبراير / بنا / تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ينظم مجلس التنمية الاقتصادية أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة "أسبوع ستارت أب – البحرين"، الذي سيمتد من 3 حتى 8 مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع تمكين (صندوق العمل) كشريك استراتيجي.



وتجمع هذه الفعاليات رواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات في ريادة وتأسيس المشاريع الناشئة. وسيشتمل (أسبوع ستارت أب – البحرين) على 5 مؤتمرات و4 مسابقات وأكثر من 30 متحدثا من البحرين والمنطقة، ومن المتوقع أن تستضيف فعاليات الأسبوع أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم. وقد تم تخصيص صفحة الكترونية لهذه الفعاليات والمسابقات لهذا الأسبوع عنوانها: www.startupbahrainweek.com.



وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: خالد الرميحي "يعتبر قطاع المشاريع الناشئة أحد القطاعات المهمة التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية من خلال دوره في استقطاب الاستثمارات إلى المملكة بهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. واليوم تقدم البحرين بيئة متكاملة لدعم ريادة الأعمال التي تركز على التكنولوجيا المتطورة بهدف تمكين المشاريع الناشئة من النمو بشكل تصاعدي وسريع. وتأتي فعاليات هذا الأسبوع في الوقت المناسب بعد سلسلة من المبادرات التي تحفز وتحتضن الشباب المقبلين على إنشاء مشاريعهم، حتى أصبحت البحرين مركزا مثاليا لإطلاق المشاريع الناشئة في المنطقة لما فيها من بيئة حاضنة للأعمال توفر الأدوات والمزايا اللازمة للنجاح والنمو في هذا القطاع الحيوي".



وأكد الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور إبراهيم محمد جناحي على أهمية الاحتفاء بالمشاريع الناشئة في المملكة، إن مشاركة المشاريع الناشئة في فعاليات هذا الأسبوع لا شك سيكون ملهما لها للاطلاع على خبرات المشاركين ولزيادة تواصلهم مع شركائهم في القطاع. ونحن في تمكين نحرص على بناء الشراكات مع كافة الجهات الداعمة والمؤثرة في المنظومة الريادية في المملكة، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا مع مجلس التنمية لتشجيع المؤسسات الناشئة في المملكة على بناء مسيرتها الريادية على الوجه الأكمل لتحقيق الازدهار والاستدامة."



ويتم خلال هذه الفعاليات تبادل الخبرات واستعراض التجارب في تأسيس الشركات الناشئة وأهم التحديات التي واجهتها وكذلك التعريف بخدمات حاضنات ومسرعات الأعمال للمشاريع الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في ريادة الأعمال حيث تنضوي هذه الفعاليات تحت مجموعة من الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات ومن المتوقع أن تلقى هذه الفعاليات مشاركة واسعة من المهتمين بالقطاع.







خ ب ف/و.ش



بنا 1007 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/02/17 - 10 : 01 PM