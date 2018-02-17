سمو رئيس الوزراء يرعى مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية مارس المقبل المنامة في 17 فبراير/ بنا / برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تستضيف المملكة مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية ( جيو 2018)، والذي سيُقام بمركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 5 – 8 مارس المقبل، وذلك بتنظيم من شركة يو بي إم - العربية للمعارض والجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول والجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا وجمعية علماء الاستكشاف بدعم من اللجنة المنظمة لشركات النفط الوطنية والجمعيات الجيولوجية المستقلة كجمعية الظهران لعلوم الأرض وجمعية الإمارات لعلوم الأرض، وجمعية علوم الأرض البحرينية والجمعية الجيولوجية العُمانية، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافية وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرعاية عدد من الشركات النفطية العالمية والإقليمية.



وأعرب وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على إحاطة هذه الفعالية المُهمِّة برعايته الكريمة منذ انطلاقها في عام 1994م، الأمر الذي يُجسِّد حرص حكومة مملكة البحرين على تقديم أقصى درجات الدعم والمساندة لهذه النوعية من الفعاليات المتخصصة التي تعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية وتُكرِّس مبدأ تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات والمهارات بالإضافة إلى صقل مهارات وخبرات العنصر البشري الذي يمثل دعامة أساسية لعملية التنمية المُستدامة.



وأكد الوزير على أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية يُعدُّ من أبرز الفعاليات في مجال العلوم الجيولوجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تحرص معظم الشركات النفطية العالمية والإقليمية على المشاركة في هذا الحدث للاستفادة من الأوراق العلمية التي يتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر من قبل خبراء ومتحدثين عالميين ومسئولين تنفيذيين في قطاع النفط والغاز من مختلف دول أنحاء العالم، وما يوفِّره المعرض المصاحب من فرصة للاطلاع عن كثب على أحدث التقنيات المتطورة في مجال العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية وتكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج.



كما نوَّه معالي الوزير باحتضان مملكة البحرين لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية ( جيو 2018 ) للمرة الثالثة عشر على التوالي، وذلك بعد النجاحات التي تم تحقيقها في الدورات السابقة، مؤكداً أن أهمية معارض ومؤتمرات "جيو" تكمُن في تقديمها لأفضل التقنيات الحديثة في مجال النفط والاستكشافات والعلوم الجيولوجية التي أثَّرت في قطاع النفط في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي بصورة خاصة، فضلاً عن دورها الحيوي في ترويج سياحة المؤتمرات في مملكة البحرين وتعزيز موقع المملكة كمركز للمؤتمرات والمعارض الاقليمية والدولية المهمة خاصة ذات الصلة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والعلوم الجيولوجية، والتي تعود وبشكل مباشر في تدعيم الحركة التجارية من خلال حركة الأسواق والحركة السياحية وتُساهم في رفع منسوب الاقتصاد الوطني.



وأكَد وزير النفط على أن استقطاب المؤتمرات الإقليمية والعالمية على أرض مملكة البحرين يُمثِّلُ أولوية أساسية للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به هذه الفعاليات من قبل الحكومة الرشيدة وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية المستدامة في كافة القطاعات بما فيها قطاع النفط والغاز الذي يُعدُّ رافداً رئيساً من روافد الاقتصاد الوطني.



ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عددا كبيرا من الخبراء والباحثين والمسؤولين والمدراء التنفيذيين والمختصين في مجال علوم الجيولوجيا، بمشاركة مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان بالإضافة إلى بعض الدول من منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وقارة آسيا وغيرها.

كما يُنتظر أن يشارك في المعرض المصاحب عدد من كبريات الشركات النفطية العالمية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف دول العالم.





ع.ر/و.ش



بنا 0709 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/02/17 - 12 : 10 AM