مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية.



وفيما يلي ابرز العناوين:

/وزير الخارجية: المنطقة تعرضت لعدوان قطري مكلف وفاشل بمسمى الربيع العربي.

/غضب برلماني ضد «نائبة» تونسية تمجِّد الإرهابيين في البحرين.

/الرئيس التتاري يشيوكيل البلديات يتفقد احتياجات سوق الرفاع المركزي.

/وكيل البلديات يتفقد احتياجات سوق الرفاع المركزي.

/جامعة الخليج العربي تطلق حملة للتعريف بمخاطر السمنة.

/«جودة التعليم» البحرينية يستكملون بنجاح مراجعة أداء مدرسة كويتية.

/«الأشغال» تلقت 3702 طلب بتحويلات مرورية العام الماضي.

/الــتصــريــح بـــــدخــول 2120 طـــلــبا لـــلأدويــة وتــســــجــيــل 141 دواء جــــديــدا خـــلال 2017.

/ممثل «ثامنة الجنوبية» يشيد باهتمام القيادة بإعمار دور العبادة.

/النائب الخاجة يطالب الجهات المعنية باستحداث إستراتيجية وطنية للعمل التطوعي .

/الأشغال تنجز مشاريع طرق بعدة مجمعات في ثالثة المحرق.

/دعوات برلمانية في تونس لكشف خفايا التمويل القطري للإرهاب.

/مجلس الأمن يوافق على تعيين مارتن غريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن.

/بري يرفض اقتراحا أمريكيا بشأن الخلاف البحري مع إسرائيل.

/الكشــف عن وجــود ثمانية آلاف جنـدي أمـريكي وخمسة آلاف مقاول في العــراق.

/أمريكــا تطالــب إيران بالإفـراج عن زعمـاء الحركة الخضـراء والسياسيين.

/تيريزا ماي: نشارك أمريكا مخاوفها بشأن دور إيران بالشـرق الأوسط.

/الأمم المتحدة: إيران صاحبة أسوأ سجل في العالم بشأن إعدام القصَّر.

/واشنطن وأنقرة تتفقان على العمل معا في سوريا بعد الأزمة في العلاقات.

/تظاهرة حاشدة تطالب برحيل نتنياهو بعد اتهامه بالفساد.

/بوتين يخوض حملة بالحد الأدنى قبل شهر من انتخابات الرئاسة الروسية.



و.ش



بنا 0530 جمت 17/02/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/02/17 - 21 : 09 AM