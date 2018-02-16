وزارة الشباب والرياضة تحصل على جائزة المسؤولية الاجتماعية عن مشروع "مواقعنا" المنامة في 16 فبراير/ بنا / حصلت وزارة شئون الشباب والرياضة على جائزة المسؤولية الاجتماعية عن مشروع مواقعنا "MYS Locator" وذلك في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ميت آي سي تي» ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا «بايتكس» في نسخته الثامنة.



وتسلم سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة الجائزة في الحفل الذي تم برعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات في مركز الخليج للمعارض والمؤتمرات بفندق الخليج.

ويأتي هذا المشروع كمبادرة من وزارة شئون الشباب والرياضة من أجل توفير قاعدة بيانات مهمة للمواقع التي تشرف عليها الوزارة حيث يعتبر النظام الأول من نوعه في مجال الشباب والرياضة في مملكة البحرين حيث يساهم النظام في عرض البيانات على خارطة تفاعلية مقسمه على حسب المحافظات بالإضافة الى عدة تفاصيل أخرى من أبرزها معلومات عامة، صور فوتوغرافية خاصة بالمنشأة.

ويتضمن "مشروع مواقعنا" معلومات وافية عن 52 نادي رياضي، 36 مركز شبابي، بالإضافة الى مركز الإبداع الشبابي ومركز سلمان الثقافي، وبعض المواقع الشبابية والرياضية في المملكة الخاضعة تحت اشراف وزارة شئون الشباب والرياضة وجميع الأندية الرياضية الوطنية، المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية المحلية، ويمكن للمستخدم تحديد أي موقع في مملكة البحرين كمثال (البحث عن عنوان، أسم الجهة، أماكن وسائل الترفيه، إلخ) من أجل الوصول الى الموقع المراد البحث عنه.

تم تطبيق النظام عبر استخدام Google map API web service حيث بإمكان المستخدم تصفح الخارطة التفاعلية عن طريق عدة معايير يتم اختيارها من قائمة النظام بالإضافة إلى ذلك يساعد النظام يساعد على وضع رؤية مستقبلية شاملة عن توزيع المنشآت الرياضية، الأندية الوطنية والمراكز الشبابية حسب المحافظات او المدن الجديدة بصورة سلسة تساهم في توزيع المنشآت حسب الاحتياجات والتوزيع او الكثافة السكانية.

ومن حيث الابتكار والإبداع فإن النظام يوفر صور بانوراميه 360 درجة لبعض المنشآت وذلك لرؤية المنشأة باي وقت وأي مكان، كما بإمكانهم تصفح النظام على أي جهاز كمبيوتر، أجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية عن طريق تحميل تطبيق وزارة شؤون الشباب والرياضة من متجر أبل، متجر الأندرويد وكذلك متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية.



م.ا.ب/م خ



بنا 1109 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/16 - 12 : 02 PM