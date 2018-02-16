رئيس جمهورية تتارستان الروسية يشيد بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ويدعو لإنعقاد اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية في قزان موسكو في 16 فبراير/ بنا / أشاد فخامة الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بالتعاون مع فخامة الرئيس الروسي فلادمير بوتين لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين.

وقال لدى استقباله للدكتور أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية إنه إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فأنه يدعو الى انعقاد الدورة القادمة من اجتماعات اللجنة الحكومية البحرينية – الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في مدينة قزان عاصمة تتارستان هذا العام.

كما دعا الرئيس التتاري مملكة البحرين للمشاركة في منتدى قزان الاقتصادي في شهر مايو القادم والذي ينعقد سنويا في الجمهورية وفي مؤتمر"مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الاسلامي" في وقت لاحق من هذا العام وذلك بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة.









م.ا.ب/م خ



بنا 1106 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/02/16 - 11 : 02 PM