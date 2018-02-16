وزير شئون الكهرباء والماء يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع "يونيدو" المنامة في 16 فبراير/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه الدكتور هاشم حسين رئيس برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يرافقه عدد من المسئولين بالمنظمة.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيداً بالجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل تطوير المشاريع الاستثمارية والبرامج المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين منظمة "يونيدو" ووحدة الطاقة المستدامة في كل ما يتعلق ببرامج تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المنازل والمنشآت من اجل تحقيق الاهداف الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والوصول الى التنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين، كما أبدى رئيس برنامج يونيدو استعداد المنظمة لتوفير برامج تدريبية للراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور هاشم حسين عن خالص الشكر والتقدير للوزير ميرزا والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة معبراً عن مدى العلاقة المتميزة بين الطرفين التي سوف يتم العمل على تعزيزها وتوثيقها لخدمة هذا الوطن العزيز.





م.ا.ب/م خ



بنا 1028 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/02/16 - 32 : 01 PM