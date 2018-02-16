مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال : 3702 تحويلاً مروريا في العام 2017 المنامة في 16 فبراير/ بنا / اشار المهندس كاظم علي عبد اللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الى أن التحويلات المرورية في عام 2017 قد شهدت نقلة نوعية فيما يخص التخطيط المسبق لها حسب المعايير العالمية والتي ساهمت في تحسين وتطوير التحويلات المرورية وتخفيفها في مواقع العمل.

واوضح أن الوزارة تلقت خلال العام الماضي نحو 3702 طلباً للتحويلات المرورية في جميع دوائر الخدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، فيما تمت الموافقة على 2695 طلباً بنسبة 72.89% من مجموع الطلبات بعد استيفاء اشتراطات السلامة المرورية، والتي اشتملت على 833 رخصة عمل لمشاريع الطرق و676 رخصة عمل لخدمات الصرف الصحي و492 رخصة عمل لخدمات الكهرباء و300 رخصة عمل لخدمات تمديدات المياه و59 رخصة عمل مشاريع بابكو و85 رخصة عمل لخدمات بتلكو.

وبين عبد اللطيف أن من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي شملتها التحويلات المرورية في عام 2017 مشروع الجسور العلوية على تقاطعي ألبا والنويدرات ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي ومشروع توسعة شارع ولي العهد بالرفاع وتوسعة شارع أمواج ومشروع تمديدات شبكة المياه على شارع الشيخ خليفة بن سلمان (بالقرب من دوار القدم) ومشروع تمديدات شبكة المياه على شارع الملك حمد ومشروع تمديدات شبكة المياه على شارع عمان وشارع 35 بالزنج.

وأكد أن الوزارة تعمل على توعية مستخدمي الطريق أثناء وجود تحويلات مرورية بمواقع العمل على الشوارع الرئيسية بفترة كافية من خلال الإعلان عنها في الإذاعة والتلفزيون والصحف المحلية، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لأخذ الحيطة والحذر أثناء دخول منطقة العمل، مشيرا إلى أن إصدار رخص عمل تحويلات مرورية للمشاريع الصغيرة للتطوير والصيانة على الشوارع الرئيسية عادةً ما يكون العمل بها ليلاً أو خلال إجازة نهاية الأسبوع أو خارج أوقات الذروة لتفادي أي ارباك لحركة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وتقدم عبداللطيف بالشكر لجميع مستخدمي الطريق على حسن التعاون والإلتزام بالعلامات المرورية والارشادات الخاصة بالتحويلات المرورية، كما وجه شكره وتقديره إلى مدير عام وجميع منتسبي الإدارة العامة للمرور للدور الذي تقوم به الإدارة بإسهاماتها البارزة في الإشراف المباشر على التحويلات المرورية مع فريق عمل التحويلات المرورية بإدارة تخطيط وتصميم الطرق والعمل على التواجد بمواقع التحويلات المرورية للإشراف على توفير متطلبات السلامة المرورية على جميع طرقات المملكة وضمان انسياب الحركة المرورية عليها والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى أنه تم ادخال الخدمة الإلكترونية المقدمة من خلال المبادرات التي يتبنها قطاع الطرق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.works.gov.bh أو عبر البوابة الوطنية www.bahrain.bh.، وهي القناة الرسمية الرئيسية لاستقبال الطلبات، حيث يتم من خلال خدمة طلبات التحويلات المرورية إصدار تراخيص عمل للقيام بأعمال الطرق والتحويلات المرورية لجميع مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة المقدمة من شئون الطرق والصرف الصحي وهيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين بابكو وشركة الاتصالات البحرين بتلكو وقد شملت هذه الخدمة مراجعة تصاميم التحويلات المرورية وبرنامج العمل ووضع الضوابط الفنية مع الاستشاري المختص وممثل عن الإدارة العامة للمرور والتي تضمن انسيابية وسلامة الحركة المرورية أثناء التنفيذ.



م.ا.ب/م خ



بنا 0935 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/02/16 - 43 : 12 PM