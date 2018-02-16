مملكة البحرين تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية تبسة بالجزائر المنامة في 16 فبراير/ بنا / ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية تبسة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

واكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي على جميع المستويات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها .



م.ا.ب/م خ



بنا 0902 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/16 - 07 : 12 PM