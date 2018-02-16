مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 16 فبراير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية.

وفيما يلي ابرز العناوين:

/جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية ومواساة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين.

/ الملك يبعث برقية تهنئة إلى رئيسة ليتوانيا بذكرى الاستقلال.

/ جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لجلالة ملكة الدنمارك.

/ جلالة الملك يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك.

/ سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

/ سمو رئيس الوزراء يعزي ملكة الدنمارك.

/ سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الوزراء الكويتي.

/ سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك.

/ سمو ولي العهد يبعث برقيتي تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

/ خلال استقبال سموه وزير الصحة السعودي ..سمو ولي العهد: أهمية البناء على متانة الروابط الأخوية لزيادة التنسيق والتعاون.

/ سمو ولي العهد يعزي ملكة الدنمارك.

/ سمو ولي العهد: استمرار البحرين على نهجها في تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية.

/ سمو ولي العهد يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك.

/ سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ نادي النجمة بفوزه بكأس جلالة الملك المفدى.

/ نيابة عن جلالة الملك المفدى..سمو الشيخ ناصر بن حمد يتوج النجمة بطلا لكأس جلالة الملك لكرة القدم.

/ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يهنئ نادي النجمة بمناسبة فوزه بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم.

/ القائد العام يقوم بزيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من وحدات قوة دفاع البحرين.

/ وزير الداخلية يعلن: مراجعة الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنوويـة بالـتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

/ وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشيد بالعلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

/ وزير الأشغال : شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي تقدير لدورها الكبير.

/ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.. وزير الأشغال يتفقد (ألبا والنويدرات) للاطمئنان على سلاسة الحركة المرورية.

/ وزير العمل والتنمية الاجتماعية : الميثاق وثيقة متكاملة للإصلاح في جميع المجالات وبلورة لمشروع الملك.

/ وزير شئون الكهرباء والماء يبحث فرص التعاون مع مجموعة JGC اليابانية في مجال الطاقة المتجددة.

/ وزير شئون الشباب والرياضة يهنئ فريق النجمة بمناسبة تحقيقه للقب كأس جلالة الملك.

/ محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل السفير الياباني.

/ البحرين تدين حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بفلوريدا.

/ مملكة البحرين تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

/ روسيا توافق على تنظيم رحلة بحرينية روسية إلى الفضاء.

/ «التربية» تطلق الزيارات الطلابية إلى صرح الميثاق الوطني.

/ تعاون «بحريني سعودي» في المجال الصحي.

/الجيش الوطني يسيطر على مداخل أهم مواقع تنظيم القاعدة شرقي اليمن.

/ مقتل 5 جنود جزائريين في «تفجير إرهابي».

/ وزير الدفاع الأمريكي: إيران ضالعة فــي أزمـات الــيـمن وســوريـا ولـبنان والبحرين والعراق.

/ 17 قتيلا بإطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا.

/ مقتل ضابط روسي في تبادل إطلاق نار بداغستان.





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بنا 0623 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/02/16 - 25 : 09 AM