الطقس في مملكة البحرين اليوم: دافئ مع بعض السحب خلال النهار المنامة في 16 فبراير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم، سيكون بمشيئة الله ضباب كثيف في البداية يتحول الى دافئ مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ثم تتحول الى جنوبية شرقية في وقت لاحق من النهار وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.





وحذرت الأرصاد من تدني الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر في البداية.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية .. والصغرى: 15 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمي 100 % والصغرى 40 %.





م.ح.



بنا 0348 جمت 16/02/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/02/16 - 49 : 06 AM