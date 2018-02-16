الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة يستقبل سفير الجمهورية الجورجية المنامة في 15 فبراير/ بنا/ استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض في مكتبه صباح اليوم الخميس سعادة السيد جورج جانجغافا سفير الجمهورية الجورجية لدى مملكة البحرين.



وأكد الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على أهمية تعزيز التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وبالأخص في القطاع السياحي كونه يُعد أحد أبرز الركائز في استراتيجية الهيئة الرئيسية لتنمية القطاع السياحي المحلي، والذي من شأنه أن يُعزز من مكانة مملكة البحرين على الخريطة السياحية ويضعها في طليعة الوجهات الرائدة على الصعيد الدولي.



ومن جانبه أعرب السيد جورج جانجغافا عن بالغ امتنانه على حفاوة الاستقبال، الذي حظي به لدى لقائه مع الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون المشترك، والعمل على مواصلة استكشاف المبادرات الثنائية التي تدعم هذا التوجه.





ح ب/خ.أ



بنا 2034 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/02/15 - 39 : 11 PM