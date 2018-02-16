وزارة خارجية مملكة البحرين تدين حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية‎ المنامة في 15 فبراير/ بنا/ أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين حادث إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي.



وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والعمليات الاجرامية بكافة أشكالها ومهما كانت دوافعها.





ع إ ح/خ.أ



بنا 2032 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/02/15 - 37 : 11 PM