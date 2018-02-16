سمو ولي العهد يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك المنامة في 12 نوفمبر / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى السيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة وأعضاء مجلس الادارة، والجهازين الفني والإداري لكرة القدم ولاعبين الفريق، بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك للموسم الحالي 2017-2018 وذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس بين فريقي النجمة والمحرق على الاستاد الوطني حيث فاز فريق نادي النجمة بركلات الترجيح.



وأشاد سموه بالمستوى الذي برز به فريق نادي النجمة، والذي استحق به حمل أغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا سموه بما شهدته المباراة النهائية التي جمعت بين الناديين في منافسة قوية أكدت على المستوى الكبير للفريقين، متمنيا سموه لنادي النجمة المزيد من التوفيق والنجاح.







ح ب/خ.أ



بنا 1943 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/02/15 - 53 : 10 PM