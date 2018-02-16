سمو رئيس الوزراء يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك المنامة في 15 فبراير/ بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية تهنئة إلى السيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة وأعضاء مجلس الادارة، والجهازين الفني والإداري لكرة القدم ولاعبين الفريق، بمناسبة فوز فريق النجمة ببطولة كأس جلالة الملك للموسم الحالي 2017-2018 وذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس بين فريقي النجمة والمحرق على الاستاد الوطني حيث فاز فريق نادي النجمة بركلات الترجيح.



وأعرب سمو رئيس الوزراء في برقيته عن خالص تهانيه وتقديره بالمستوى الكبير الذي اتسمت به المباراة النهائية، التي جمعت اليوم بين ناديي المحرق والنجمة، مشيداً سموه بالاستعداد الفني والاداري الذي بذله نادي النجمة من أجل تحقيق الفوز بهذه المسابقة، التي تضاف لإنجازاته على صعيد كرة القدم البحرينية، متمنياً سموه لنادي النجمة كل التوفيق والنجاح في مشاركاته المقبلة.









ح ب/خ.أ



بنا 1921 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/02/15 - 26 : 10 PM