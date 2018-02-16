سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ نادي النجمة بفوزه بكأس جلالة الملك المفدى المنامة في 15 فبراير/ بنا / هنأ الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني فريق نادي النجمة بمناسبة الإنجاز المميز بتحقيقه لقب كأس جلالة الملك لكرة القدم للموسم 2017/2018، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود متواصلة طوال الموسم الرياضي، وإصرار ممثلي النادي لنيل أغلى الكؤوس.

وأشاد سموه بجهود إدارة النادي والجهازين الإداري والفني، ولاعبي الفريق على رأسهم السيد عيسى حسن القطان رئيس نادي النجمة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا اللقب الغالي سيثري مسيرة النادي ويتوج عطاءه طيلة الموسم الكروي لارتباطه باسم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وثمّن الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني الرعاية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مر السنوات، خصوصا في خضم الانجازات التي تحققت والمكانة الرفيعة التي باتت تحتلها مملكة البحرين على الساحة الكروية الدولية، منوها سموه بأن بطولة كأس جلالة الملك لكرة القدم حققت سمعة عالية في الأوساط الرياضية لارتباطها باسم حضرة صاحب الجلالة، وأصبحت رمزاً للعطاء الرياضي غير المحدود والتنافس الرياضي الشريف.



كما هنأ سمو رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لنادي النجمة على هذا الفوز، مجدداً التهنئة لنادي النجمة بعد فوزه بركلات الترجيح على نادي المحرق ، مؤكدا سموه أن هذا اللقب الغالي يعد تتويجا لجهود الفريق الدؤوبة.







ع إ ح/خ.أ



بنا 1913 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/02/15 - 45 : 10 PM