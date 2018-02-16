سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يهنئ نادي النجمة بمناسبة فوزه بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم المنامة في 15 فبراير/ بنا/ هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، إدارة نادي النجمة الرياضي والثقافي، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب النسخة الحادية والأربعين لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم للموسم الرياضي 2017/ 2018 بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق نادي المحرق بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف.



و أشاد سموه بالمستوى الكبير الذي ظهر به الفريقان في المباراة الختامية لهذه المسابقة الغالية، التي شهدت حضور نائب راعي المباراة النهائية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي ساهمت في ظهور المباراة بالأداء الفني المطلوب الذي انعكس على نجاح هذا العرس الكروي.



وأكد سمو الشيخ خالد "أن فوز فريق نادي النجمة بلقب أغلى الكؤوس، جاء من خلال ما قدمه لاعبو الفريق من أداء رجولي وتركيز كبيرين منحتهم نتيجة الانتصار ومعانقة الذهب في النهائي الغالي"، معتبرا سموه "فريق النجمة أحد الفرق التي سبق وأن حققت لقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، وأنه من الفرق التي تمتلك بطولات وإنجازات على مختلف المسابقات المحلية"، مضيفا سموه أن "الفريق يمتلك عناصر من اللاعبين الشباب المميزين الذين ساهموا في تحقيق هذه النتيجة المشرفة".



وفي ذات السياق ثمّن سموه الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة نادي النجمة برئاسة سعادة السيد عيسى القطان، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تهيئة الفريق بالصورة التي نجح من خلالها لتحقيق هذا اللقب، متمنيا سموه في الوقت ذاته للفريق دوام التوفيق والنجاح في البطولات القادمة، مشيدا سموه بما بذله الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، من جهود في تنظيم هذا الحدث الغالي وإخراجه بأحلى حلة، مشيدا سموه كذلك بالحضور الجماهيري الكبير من جانب جماهير الفريقين ومحبي وعشاق الكرة البحرينية، والذي ساهم في نجاح وتميز هذا الحدث.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1903 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/02/15 - 12 : 10 PM