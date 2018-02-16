جلالة الملك يهنئ رئيس نادي النجمة بمناسبة الفوز ببطولة كأس جلالة الملك المنامة في 15 فبراير/ بنا/ بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى السيد عيسى حسن القطان رئيس مجلس إدارة نادي النجمة، وأعضاء مجلس الادارة والجهازين الفني والإداري لكرة القدم، ولاعبين الفريق بمناسبة فوز فريق النجمة ببطولة كأس جلالة الملك للموسم الحالي 2017-2018 وذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس بين فريقي النجمة والمحرق على الاستاد الوطني، حيث فاز فريق نادي النجمة بركلات الترجيح.

وأشاد جلالته أيده الله بالإنجاز الرياضي الكبير، الذي حققه نادي النجمة في هذه البطولة، متمنيا له المزيد من الانجازات في المحافل الرياضية، كما أشاد جلالة الملك المفدى في برقيته بالروح الرياضية العالية التي سادت بين الفريقين، والتي كان لها أطيب الأثر في إنجاح المباراة النهائية والبطولة بشكل عام.





ح ب/خ.أ



بنا 1901 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/02/15 - 23 : 10 PM