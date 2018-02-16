سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ النجمة بالفوز بكأس جلالة الملك لكرة القدم المنامة في 15 فبراير/ بنا/ هنأ سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، نادي النجمة بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بكأس جلالة الملك المفدى.



وقال سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إن "فريق النجمة استحق التتويج باللقب الغالي بعد الفوز على المحرق في المباراة النهائية للبطولة"، مشيدا بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو الفريقين خلال اللقاء، مؤكدا أن الوصول لهذه المباراة النهائية شرف لأي فريق ولا خاسر فيها.



وفي ذات السياق نوه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالعمل الكبير الذي تقوم به إدارة نادي النجمة برئاسة سعادة السيد عيسى القطان في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم قدموا مباراة كبيرة وأداء عالي جعلهم يتوجون باللقب عن جدارة واستحقاق.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1855 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/02/15 - 00 : 10 PM