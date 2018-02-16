إشاد بالرعاية الملكية السامية ونوه بحضور ناصر بن حمد..سلمان بن ابراهيم يهنئ النجمة بالفوز بكأس جلالة الملك المنامة في 15 فبراير/ بنا/ رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خالص الشكر وعظيم العرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشريف جلالته للأسرة الرياضة برعاية المباراة النهائية لكأس جلالته لكرة القدم للموسم الرياضي 2017/2018 مؤكدا أن "هذه الرعاية الملكية السامية تعكس حرص جلالته- يحفظه الله- على دعم مسيرة الحركة الرياضية في المملكة".



كما أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية على حضور سموه للمباراة النهائية للمسابقة وتتويج بطل ووصيف المسابقة الغالية.



وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أسرة نادي النجمة بمناسبة الفوز بلقب كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم مؤكدا أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة على امتداد مباريات البطولة مما أهله لتحقيق لقب المسابقة عن جدارة واستحقاق، معربا عن خالص تهانيه إلى مجلس إدارة نادي النجمة وكافة منتسبي النادي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو الفريق في المباراة النهائية، والتي أسفرت عن تحقيق هذا اللقب الغالي، مؤكدا على الدور الذي بذله الجهازان الفني والإداري للنادي في تهيئة اللاعبين لتحقيق هذا الانجاز المتميز.



وثمّن الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأداء الكبير الذي ظهر عليه فريق نادي المحرق في المباراة النهائية، مشيداً بالمستوى الراقي الذي قدمه الفريق في المسابقة متمنياً له التوفيق والنجاح في المسابقات الكروية المقبلة.



وأشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة بجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم في تنظيم المباراة النهائية لكأس جلالة الملك وإخراجها بالصورة الطيبة التي تليق باسم هذا الحدث الرياضي الكبير.







ع إ ح/خ.أ



بنا 1854 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/02/15 - 58 : 09 PM