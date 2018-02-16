وزير شئون الشباب والرياضة يهنئ فريق النجمة بمناسبة تحقيقه للقب كأس جلالة الملك المنامة في 15 فبراير/ بنا/ أعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة عن اعتزازه بالدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية بشكل عام، مؤكدا أن الرعاية الكبيرة التي تحظى بها الحركة الرياضية في المملكة شكلت دافعا قويا أمام جميع منتسبيها من أجل تحقيق الإنجازات المتميزة باسم البحرين في مختلف المحافل.



وثمّن وزير شئون الشباب والرياضة حضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للمباراة النهائية لكأس جلالة الملك لكرة القدم، مؤكدا أن دعم سموه للحركتين الشبابية والرياضية في المملكة ومتابعته المستمرة شكّل الأساس المتين لتطور هذين القطاعين ووصولهما إلى مستويات متقدمة.



وأشاد الوزير الجودر بالمستويات الراقية التي قدمها نادي النجمة خلال المباراة النهائية مشوار بالكأس الغالية الامر الذي ساهم في حصوله على المركز الأول وتحقيق لقب (أغلى الكؤوس)، مشيراً إلى أن الأداء الذي قدمه الفريق أهله لتحقيق اللقب بجدارة واستحقاق، وينم عن جهد مميز بذل من قبل مختلف منظومة العمل في النادي، كما وهنأ الوزير مجلس ادار نادي النجمة برئاسة عيسى القطان على تحقيق هذا الانجاز الكبير.



ونوه الوزير بالمستويات التي قدمها فريق نادي المحرق ومنافسته الحقيقية على لقب الكأس، متمنياً له حظاً أوفر خلال المسابقات المقبلة، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير وحرصهم على الوقوف الى جانب فريقهم في المباراة النهائية، مباركا للاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة التنظيم المتميز لمسابقة أغلى الكؤوس واخراجها بحلة زاهية.







ع إ ح/خ.أ



بنا 1848 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/02/15 - 56 : 09 PM