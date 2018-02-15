مدير عام المرور يشيد بدعم (اللولو هايبر ماركت) لحملات السلامة المرورية المنامة في 15 فبراير/ بنا/ استقبل العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، اليوم السيد جويز طاهر روبالا المدير الإقليمي لمجموعة اللولو هايبر ماركت.



وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور بالتعاون الذي أبدته إدارة المجموعة لخدمة المجتمع البحريني ودعم الحملات التوعوية المختلفة التي تنظمها الإدارة وتسهم في رفع مستوى السلامة على الطريق، منوهاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تفعيل إستراتيجية الشراكة المجتمعية والتي تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيزها مع مختلف جهات المجتمع المدني.



ح ب/خ.أ



بنا 1424 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/02/15 - 29 : 05 PM