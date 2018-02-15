تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء لتجنب المواطنين الإرباكات المرورية.. خلف يتفقد "ألبا والنويدرات" للاطمئنان على سلاسة الحركة المرورية وسير المشروع المنامة في 15 فبراير / بنا / تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمراعاة توقيت أعمال الصيانة في الشوارع الرئيسية وتخفيف حدة الإزدحامات المرورية الواقعة عليها قدر الإمكان وتجنب المواطنين آثار الإرباكات المرورية المترتبة على أعمال تطوير المشاريع وصيانتها، فقد قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لأعمال مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات، الذي ينفذ بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع بما يضمن سلاسة الحركة المرورية في التحويلات المرورية الكبرى التي تم تدشينها في الأسابيع الأخيرة.



وقال المهندس عصام بن عبدالله خلف "عملاً بتوجيهات سيدي سمو رئيس الوزراء بتسهيل الحركة المرورية في المشاريع قيد الصيانة والتطوير، وتجنب المواطنين الازدحامات المرورية فقد تم الاطمئنان على فعالية التحويلات المرورية بما يتناسب مع حجم حركة المرور، والتي تعتبر جزءا أساسيا لإدارة العمل وتمكين المقاول من استكمال بقية أعمال المشروع، كما تم الاطلاع على جدول اعمال المشروع وما تبقى من أعمال وتوجيه طاقم مهندسي المشروع بالتنسيق الدائم مع الإدارة العامة للمرور للاهتمام بالإشارات المرورية وتوجيه السواق، حيث يشهد هذا التقاطع الحيوي حركة مرور غير متوقفة تقدر بـ 100 ألف سيارة في اليوم لكون هذا المشروع يعتبر نقطة التقاء لأربعة طرق رئيسية في المملكة وهي شارع الإستقلال وشارع الملك حمد وشارع المعسكر وشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما أن المنطقة تحتضن العديد من المنشآت التجارية والصناعية والمناطق السكنية والمجمعات الترفيهية وعليه فإن المنطقة تعتبر نقطة جذب كبرى للحركة المرورية إضافة إلى أن هذا التقاطع يعتبر نقطة مرور كل القاصدين لجنوب البحرين وقرى عسكر وجو ودرة البحرين ومدينة خليفة".



وأضاف سعادة الوزير "أنه قد تم البدء في إنشاء الجزء الأخير من الحفر العميقة لجسور دوار ألبا والتي يزيد قطرها عن المترين، وتعتبر سابقة هندسية في استخدام مثل هذه الاحجام في بناء الجسور والتي تحتاج الى استعدادات استثنائية وتصميم فريد واختبارات خاصة، وقد ساهمت هذه التقنية في تقليل الكلفة المالية المحتملة بسبب تعارض التصاميم التقليدية حال تنفيذها مع خطوط الخدمات والغاز، مما استدعى استخدام هذه التقنية الجديدة".



يذكر بأن موقع المشروع يشهد تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة والضرورية لارتباطها بإنشاء الجسور على دوار "ألبا"، وذلك من أجل إتاحة المساحات المناسبة لإنشاء الجسور العلوية في أجزائها على شارع الشيخ جابر الاحمد الصباح وشارع الملك حمد.



وقد بدأ العمل في التحويلات المرورية منذ يناير الماضي على شارع الملك حمد لاستكمال أعمال انشاء الجسر الأحادي الاتجاه الذي يربط شارع الشيخ جابر الصباح مع شارع الملك حمد، وتم غلق 3 مسارات داخل دوار "ألبا" وتوفير مسارين للدوران العكسي على شارع الملك حمد، وسيتمر هذا التحويل لمدة سبعة أشهر، فضلا ًعن غلق 3 مسارات على شارع الاستقلال بإتجاه الجنوب وتوفير مسارين للحركة المرورية ، وسيستمر هذا التحويل لمدة 4 اشهر ، ومن شأن المشروع بعد اكتماله أن يخفف الازدحامات المرورية في تلك المنطقة.



وخلال الزيارة تفقد سعادة الوزير سير عمل المشروع ونسب الإنجاز مشيرا ًإلى اهتمام وتوجيه سمو رئيس الوزراء بالتأكد من إتباع أقصى درجات الجودة إستناداً إلى أعلى المعايير العالمية بإنشاء ورصف الشوارع الرئيسية والحيوية بشكل يحافظ على ديمومتها ويكفل راحة وسلامة مستخدمي الطريق.



واستمع الوزير لشرح حول سير العمل حيث بلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع حوالي 52% اذ أن العمل قائم حالياً على إنشاء الجدران الجانبية للجسور فضلا ًعن عمليات الدفان واعمال الحفريات العميقة وإنشاء القواعد العميقة لبقية الجسور، وصب أرضية الجسور والاجزاء الخرسانية، فيما لايزال العمل قائماً في حماية الخدمات الأرضية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في جسر النويدرات 95% حيث شارف العمل على الانتهاء، بينما بلغت نسبة الإنجاز في إنشاء جسر ألبا العلوي الأحادي الاتجاه نحو 69% ، كما تم البدء بأعمال جسر ألبا السفلي في حدود الدوار 39% ، كما أن العمل قائم على تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار والتي بلغت نسبتها 50% .



وكانت الوزارة قد افتتحت عددا من الشوارع الفرعية المصاحبة للمشروع في مطلع العام الجاري تمثلت في افتتاح شارع بابكو الذي يصل ما بين شارع الملك حمد وشارع التكرير بمسارين في كل اتجاه، وافتتاح توسعة شارع التكرير (المصفاة) إلى مسارين من دوار ألبا باتجاه بابكو على أن يفتتح الاتجاه المعاكس بمسارين مع الانتهاء من تطوير تقاطع ألبا الرئيسي، كما تم افتتاح توسعة شارع 15 بمسارين في كل اتجاه، ومن شأن هذه الشوارع الفرعية أن تساهم في تخفيف الازدحام الناتج عن أعمال تنفيذ مشروع تقاطعي ألبا والنويدرات.



الجدير بالذكر ان الوزارة اعتمدت في تنفيذ هذا المشروع استراتيجية تدشين الإنجازات المرحلية، حيث يتم افتتاح الأجزاء التي يتم الانتهاء من تنفيذها من أجل تخفيف حدة الاختناقات المرورية، حيث سبق هذه الافتتاحات، فتح المسار الايمن للقادمين من شارع الشيخ جابر الصباح باتجاه شارع الاستقلال، مما ساهم في تخفيف الازدحام وتقليل زمن الانتظار.



وحث سعادة وزير الأشغال على زيادة وتيرة العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بما يضمن سهولة الحركة مع الحرص على تنظيف المناطق التي ينتهي فيها العمل، مشدداً على ضرورة الحرص على زيادة ساعات العمل ومضاعفة أعداد العمالة في مواقع المشروع، كما حث على الالتزام بوضوح العلامات المرورية والتأكد من نظافتها ومواقعها المناسبة بما يضمن سلاسة الحركة المرورية.



الجدير بالذكر أن أعمال المشروع تتضمن تحويل دوار ألبا الحالي إلى تقاطع من 3 مستويات يتكون من تقاطع أرضي يدار بإشارات ضوئية، وجسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الاستقلال وشارع الملك حمد، وجسر أحادي الاتجاه من مسارين يعلو الجسر السابق ذكره، وينقل حركة المرور القادمة من جهة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والمتجهة إلى شارع الملك حمد.



كما يتضمن المشروع تحويل دوار النويدرات الحالي إلى تقاطع من مستويين، أحدهما أرضي يدار بإشارات ضوئية، والآخر عبارة عن جسر علوي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة جزء كبير من شوارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والاستقلال والمعسكر والملك حمد لغاية شارع 96 وحصر الدخول والخروج عليه ليصبح من منافذ محددة، وإعادة إنشاء شارع 15 المتجه جنوبا من دوار النويدرات، وإنشاء شارع جديد مزدوج يربط منطقة المعامير الصناعية بشارع الملك حمد جنوب دوار «ألبا»، وتطوير الشارع المؤدي إلى محطة تكرير البترول والمداخل والمخارج للدفاع المدني وشركة «بابكو».



ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة لشبكة الطرق سترفع من أدائها في هذه المنطقة المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع الإسكانية، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.



يذكر بأن المشروع قد أرسي من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على المقاول شركة ناس بقيمة 46.8 مليون دينار.



وقد رافق سعادة الوزير في الزيارة وكيل شئون الاشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط ، والوكيل المساعد للطرق بالإنابة مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس سيد بدر علوي، ومدير إدارة الاتصال السيد فهد بوعلاي ومقاول المشروع شركة ناس بحضور السيد سمير ناس واستشاري المشروع شركة بارسونز وعدد من المهندسين في الوزارة.



ح ب/ع ع



بنا 1422 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/02/15 - 28 : 05 PM