إدارة تنفيذ الأحكام بالشئون القانونية تختتم الدورة التأسيسية الأولى المنامة في 15 فبراير /بنا/ تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالشئون القانونية، أقامت الإدارة حفل ختام الدورة التأسيسية الأولى لإدارة تنفيذ الأحكام.



واشتملت الدورة على عدة محاور في الجانبين النظري والعلمي تخص آلية العمل الخاصة بالإدارة والمهام المنوطة بها، وتهدف إلى قيام منسوبيها بالمهام المكلفين بها على أكمل وجه ، حيث قام راعي الحفل في الختام بتسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.



خ ب ف/خ.س



بنا 1300 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/02/15 - 29 : 04 PM