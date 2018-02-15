معالي وزير الداخلية يؤكد خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة على تعزيز منظومة السلامة العامة وتحديث الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية المنامة في 15 فبراير /بنا/ استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني اليوم سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ، بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة منوها إلى أهمية الجهود المبذولة في إطار تعزيز منظومة السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرا في هذا الشأن إلى مراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والعمل على تحديثها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بما يسهم في الحماية من مخاطر التهديدات النووية ودعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.



وشدد معالي الوزير، على ضرورة العمل على معالجة المخاطر القائمة والناشئة بكل أنواعها ونشر الثقافة والتوعية المطلوبة للتعامل معها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية وحرصه على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين.



خ ب ف/خ.س



بنا 1259 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/02/15 - 02 : 04 PM