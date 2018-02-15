بتكليف من سمو رئيس الوزراء الموقر..سمو محافظ المحافظة الجنوبية يستقبل السفير الياباني المنامة في 15 فبراير /بنا/ استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية سعادة السيد كيوشي أساكو السفير الياباني لدى مملكة البحرين في مكتب سموه بالمحافظة الجنوبية بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وفي مستهل اللقاء نقل السفير الياباني لسمو محافظ المحافظة الجنوبية رسالة الشكر والتقدير الشفهية من جلالة الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رداً على تهنئة سموه باليوم الوطني الياباني وعيد ميلاد جلالته.

وقد استعرض سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين واليابان في مختلف المجالات والاصعدة والتي شهدت تناميا واطرادا واسعا بفضل حرص واهتمام قيادة البلدين الصديقين وما وصلت اليه من مراحل متقدمة ساهمت في نمو حجم التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين الجانبين.



من جانبه أشاد السفير الياباني بجهود واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في تعزيز اسهامات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان مشيراً في ذلك الجانب إلى دعم ومساندة سموه للأنشطة والفعاليات منذ سنوات طويلة والتي تجلت أبرز جوانبها في رئاسة سموه الفخرية لجمعية الصداقة البحرينية اليابانية الامر الذي شكل قاعدة انطلاق راسخة لبناء العديد من أوجه التعاون والتبادل المشترك الذي يتفق مع توجهات ومصالح البلدين الصديقين.



وفي ختام اللقاء أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لسعادة السفير كيوشي أساكو عن تمنيات سموه الصادقة له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله ومشوار حياته المقبلة.







خ ب ف/خ.س



بنا 1240 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 108 اخر تحديث : 2018/02/15 - 46 : 03 PM