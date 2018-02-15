الانصاري: تقدير من أهالي الجنوبية لافتتاح مسجد سلمان بن حمد في عوالي المنامة في 15 فبراير/بنا/ أشاد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري بافتتاح مسجد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين الأسبق في المحافظة الجنوبية بعوالي.



وقال الأنصاري إن اهتمام القيادة الرشيدة بدور العبادة والقيام عليها يمثل تكريسا للمبادئ الإسلامية وإسهامات المملكة والقيادة في رفعة الدين الإسلامي.



ورفع الأنصاري إشادة وفرحة أهالي المنطقة الجنوبية بافتتاح المسجد من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه للمسجد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ليكون أكبر صرح ديني بالجنوبية.



وأضاف الانصاري أن قيام مثل هذه المشاريع الدينية والصروح والمساجد بأسماء ساهمت محلياً وإقليمياً تقدير وعرفان لها، مضيفاً بأن البحرين في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شهدت طفرة في إعمار المساجد، والجوامع، ودور العبادة، وتوفير البيئة الخصبة؛ للقيام بدورها الديني ورسالتها الدينية في نشر وتعميق القيم الإسلامية والإيمانية. مبيناً تقدير و إشادة أهالي الجنوبية باهتمام القيادة في بناء المساجد.







ن.ف/خ.س



بنا 1222 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/02/15 - 09 : 04 PM