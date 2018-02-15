بحضور قائد سلاح الجو الملكي ..تخريج دورة عسكرية متخصصة في سلاح الجو المنامة في 15 فبراير /بنا/ أقيم بقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة في سلاح الجو الملكي البحريني بحضور اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني.



وبدأ حفل التخريج بتقديم إيجاز عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية ، بعدها قُدم عرض للتطبيقات والتمارين التي نفذت خلال مراحل انعقاد الدورة.



ثم تفضل قائد سلاح الجو الملكي البحريني بتوزيع الشهادات على الخريجين، مقدماً الشكر إلى الخريجين والمدربين على الجهود التي بذلوها خلال الدورة.



خ ب ف/خ.س



بنا 1212 جمت 15/02/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/02/15 - 39 : 03 PM