جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة من سفير الكويت لدى المملكة المنامة في 14 فبراير/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.







واعرب عميد السلك الدبلوماسي في برقيته عن اطيب تهانيه وتبريكاته لجلالة عاهل البلاد المفدى بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1818 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/02/14 - 23 : 09 PM