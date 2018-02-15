عميد السلك الدبلوماسي بالبحرين يحتفي بفوز (بيان البحرين) المنامة في 14 فبراير/ بنا / أشاد سعادة سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي لدى البلاد الشيخ عزام مبارك الصباح بالاهتمام الكبير الذي تحظى به المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، لافتا إلى أن المجتمعات المتقدمة ترتكز في مبادئها التنموية على تطوير المؤسسات التعليمية بالسبل المتاحة لما لذلك من أثر كبير على الارتقاء بالمجتمعات.



جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه سعادة السفير بمقر إقامته بحضور الشيخة د. مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين ، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حصول مدرسة بيان البحرين على جائزة زايد لطاقة المستقبل، حيث هنأها بفوز المدرسة بالجائزة "العالمية للمدارس الثانوية" عن قارة آسيا ضمن جائزة الشيخ زايد للإبداع والطاقة المتجددة.



من جهتها، أكدت الشيخة د. مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين على أهمية الجائزة رفيعة المستوى لمملكة البحرين، مشيرة على أن هذا الإنجاز هو تكريم وامتداد لرؤية قيادة مملكة البحرين وللقيم التي تجسدها مدرسة بيان البحرين من خلال إنشاء قادة ذوي موروثٍ وقيمٍ راسخة.



الجدير بالذكر أن مدرسة بيان البحرين فازت بالمركز الأول بجائزة زايد لطاقة المستقبل على مستوى قارة آسيا عن فئة المدارس الثانوية العالمية، بعد أن تأهلت للنهائيات مع كل من الصين، والفلبين، والهند. وخاضت المدرسة منافسة شاركت فيها 16 مدرسة من 5 قارات للفوز بالجائزة العالمية، وتخطت المدرسة كل من دولة الصين، والهند والفلبين.

عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2018/02/14 - 21 : 09 PM