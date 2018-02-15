عاهل البلاد المفدى يستقبل وزير شؤون الديوان الملكي المنامة في 14 فبراير / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا اليوم سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي.



وتشرف سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة بتقديم دعوة إلى جلالة الملك المفدى لحضور حفل زواج نجله سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة.

وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن خالص تمنياته لسمو الشيخ خالد بحياة سعيدة وزواجاً ميموناً مباركاً.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1714 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/02/15 - 11 : 12 AM