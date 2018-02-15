لدى استقبال جلالته أفراد العائلة المالكة بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.. جلالة الملك: المواطن البحريني سيظل دوماً محور التنمية وأساسها المنامة في 14 فبراير / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم أفراد العائلة المالكة الكريمة وذلك للسلام على جلالته بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.



وبعد تلاوة آي من الذكر الحكيم، أقيمت العرضة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية.

ورفع أفراد العائلة المالكة أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى السنوية المجيدة السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، مشيدين بالإنجازات الهامة التي حققتها مملكة البحرين في عهد جلالته، ضارعين إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة، ويحفظ البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها لتواصل بقيادة جلالته مسيرتها المباركة الميمونة.

ورحب صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة، معرباً عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة ودعواتهم الطيبة في هذه الذكرى الغالية، مستذكراً جلالته الوقفة الوطنية الصادقة لشعب البحرين الوفي في هذا اليوم التاريخي المجيد، والمعبرة عن إرادته وتوافقه على ثوابت العمل الوطني، والتي كانت بداية لمرحلة جديدة من مسيرة العمل المشترك والنهضة الشاملة وفق رؤية تعتمد النهج التطوير خياراً لتعزيز التطور والتقدم الحضاري.

وأكد جلالته أن ميثاق العمل الوطني شكل انطلاقة هامة ومحطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر ونهضتها الشاملة وفتح آفاقا جديدة لتحقيق كل ما فيه خير للبحرين ومستقبلها.

كما أكد جلالته أن المواطن البحريني سيظل دوماً محور التنمية وأساسها، مشيداً بما أثبتته الكفاءة والخبرة البحرينية من جدارة وقدرة على التفوق والتميز في الأداء في شتى المجالات والمحافل الدولية، والتي تجسّد صدق انتمائهم وولائهم وحبهم لبلادهم وحرصهم على رفع رايتها في كافة الميادين.

وأعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره واعتزازه بمنتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لما يقومون به من جهود مخلصة ومتواصلة في حفظ أمن الوطن وضمان استقراره، وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الأجهزة والتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، وما يتمتع به رجالها من روح وطنية وجاهزية عالية، مستذكراً جلالته تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعاً عن دينهم ووطنهم.

وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من التحديث والتطوير، وترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات واحترام القانون، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1711 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 113 اخر تحديث : 2018/02/14 - 22 : 11 PM