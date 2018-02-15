عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية تهنئة من أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 14 فبراير / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.





وأعرب سمو أمير دولة الكويت في برقيته عن أطيب تهانيه وتبريكاته لجلالة عاهل البلاد المفدى بهذه المناسبة التاريخية الوطنية، مشيداً سموه بما حققه مملكة البحرين في عهد جلالته من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وبصورة عززت المكانة الرفيعة التي تتبوأها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والسعادة وأن يحقق لمملكة البحرين المزيد مما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1655 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/02/14 - 00 : 08 PM