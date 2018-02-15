سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني‎ موسكو في 14 فبراير / بنا / احتفلت سفارة مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني.

وبهذه المناسبة، ألقى سعادة السفير الدكتور أحمد عبدالرحمن الساعاتي كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب مملكة البحرين.



واستذكر سعادته في كلمته تصويت الشعب على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4 ?? والذي يعتبر انطلاقة للنهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وبداية عصر جديد من الانفتاح وحرية الكلمة والتعبير والذي يعتبر حق من حقوق الشعب ما كرس الميثاق مكتسبات حقوق الإنسان والعيش الكريم في مملكة البحرين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1653 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/02/14 - 01 : 08 PM