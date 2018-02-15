وزيرة الصحة تستقبل وزير الصحة السعودي المنامة في 14 فبراير / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح مساء اليوم الاربعاء معالي الدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، بحضور سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة.





وتأتي زيارة الوفد السعودي بهدف الإطلاع على الخدمات الصحية وملامح النظام الصحي بمملكة البحرين في سبيل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر ان يتبادل الجانبان البحريني والسعودي يوم غدٍ الخميس موضوع إصلاح النظام الصحي ومشروع الضمان الصحي في مملكة البحرين الذي ينفذه المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وما يخص المملكة العربية السعودية في ذات المجال.

كما يقوم الوفد السعودي بالإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة في مجال الرعاية الأولية لما تحظى به من سمعة عالمية وكنموذج يمكن الاحتذاء به.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1619 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 174 اخر تحديث : 2018/02/14 - 28 : 07 PM