سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية تنظم فعاليات رياضية بمناسبة يوم البحرين الرياضي‎ أنقرة في 14 فبراير / بنا / نظمت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية فعاليات رياضية متنوعة وذلك مناسبة يوم البحرين الرياضي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السفير الدكتور ابراهيم يوسف العبدالله أنه إنطلاقًا من الإيمان الراسخ واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالشباب والرياضة، ونظرة جلالته بأن الشباب رصيد الوطن وثروته الحقيقية، اهتمت مملكة البحرين بتطوير البنية التحتية للرياضات بأنواعها المختلفة، وإعداد البيئة المناسبة التي تشجع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة، إضافة إلى توفير متطلبات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والألعاب الرياضية بهدف تنمية صحتهم البدنية والعقلية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1354 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/02/14 - 56 : 04 PM