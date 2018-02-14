بلدية المحرق تحتفل بذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 14 فبراير / بنا / احتفلت بلدية المحرق بشقيها التنفيذي والبلدي، بمقر مبنى البلدية بمنطقة البسيتين، بالذكرى السابعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي جسده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من خلال مشروع جلالته الإصلاحي الذي تعهد جلالته بتنفيذه منذ توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين.

وقالت البلدية في بيان أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مختلف الأصعدة والمجالات يأتي في سياق ما احتواه ميثاق العمل الوطني من نقلة نوعية ومرحلية هامة في تاريخ المملكة الحديث للانطلاق نحو آفاق مستقبلية رحبة بمشاركة جميع أبناء هذا الوطن، مؤكدةً أن الميثاق هو وثيقة للعهد، وتجديد للبيعة، وأنه يؤسس ويؤطر من خلاله التحديث الوطني الشامل في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل قيادته الرشيدة.

وأوضحت البلدية أن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب البحرينيين ما هي إلا تأكيد على المواطنة وروح الانتماء الوطني، كما أن مشاركة موظفي البلدية في الاحتفالية يعزز وطنيتهم وولاءهم لقيادتهم الرشيدة، ويؤكد أنهم ماضون في مسيرة البناء والتطوير والعمل لرقي المملكة.

وفي سياق متصل بالفعاليات الوطنية، قامت بلدية المحرق بتكريم المتعاونين مع البلدية في الفعاليات الوطنية الماضية، مشيدةً بالدور الكبير الذي يبرزه هذا التعاون في إنجاح الفعاليات، كما يعكس واقع التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأهلية مما يدل على حرصهم الدائم على الوجود في المناسبات الوطنية.



ن.ف/ع ع



بنا 1240 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/02/14 - 48 : 04 PM