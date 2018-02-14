مؤتمر "الوراثة البشرية ما فوق الوراثة والجينوم الشخصي" ينطلق في 17 مارس القادم المنامة في 14 فبراير / بنا / تنطلق اعمال المؤتمر الأول لشبكة علم الوراثة في العالم العربي تحت عنوان "مؤتمر الوراثة البشرية.. ما فوق الوراثة.. والجينوم الشخصي" الذي ينظمه مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في الفترة ما بين 17 و18 مارس 2018 المقبل ضمن نشاط الرابطة العربية للبحوث الوراثية التي تتخذ من مركز الأميرة الجوهرة مقراً لها.

وأكد المنظمون أن باب التسجيل للمؤتمر الذي تنطلق أعماله في مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي في مملكة البحرين لا يزال مفتوحاً حتى الأول من مارس، إذ يشارك في المؤتمر متحدثون بارزون من مختلف أنحاء العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلاندا، وكندا واليابان وكذلك مختلف الدول العربية كمملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، والعراق، ولبنان، والسودان والاردن.

وأكد رئيس المؤتمر، مدير عام مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم للطب الجزيئي والأمراض الوراثية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور معز بخيت، أن المؤتمر سيوفر منصة كبيرة للأطباء السريريين للتعرف على الوراثة الطبية وأهمية الجينات والجينوم الشخصي في سبيل الوصول الى الرعاية المتقدمة اعتمادا على تركيبة الجينوم للمرضى.

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس المؤتمر، رئيسة اللجنتين العلمية والتحضيرية، أخصائية الوراثة الجزيئية والجينات مركز الأميرة الجوهرة الدكتورة غادة الخفاجي أن المؤتمر سوف يقدم أوراق عمل وحلقات نقاشية عن التطورات الحديثة في طب الجينوم الشخصي وأنماط الجينوم بين العرب، بهدف رفع مستوى المعرفة واستشراف الابتكارات والتطورات الحديثة في الوراثة البشرية وأخلاقيات البحوث السريرية، إلى جانب خلاصة الخبرة الإقليمية في فحص الأطفال حديثي الولادة.

ويسلط المؤتمر الضوء لأول مرة في العالم العربي على "علم ما فوق الوراثة"، ودوره في التفاعل بين الجينات والنظام الغذائي في تطور الأمراض المزمنة، وهو علم جديد ومثير لم يطرح في المؤتمرات العربية في وقت سابق.

ويجمع المؤتمر علماء الوراثة الطبية والجزيئية والأطباء والعلماء والباحثين وغيرهم من المهنيين الصحيين والشركات ذات الاهتمام بهذا العلم حيث يمكنهم التفاعل وبناء علاقات مهنية مثمرة.

وسيقام على هامش المؤتمر ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي تنظمها الرابطة العربية للبحوث الوراثة في خطوة لتأسيس شبكة قوية ومنتجة وفعالة للبحث والتعليم في علم الوراثة في العالم العربي.



ن.ف/ع ع



بنا 1236 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/02/14 - 51 : 04 PM