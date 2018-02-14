المحافظة الشمالية تحتفل بذكرى ميثاق العمل الوطني المنامة في 14 فبراير / بنا / أكد سعادة محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور ان الدعم الدولي والإقليمي للحركة الإصلاحية المباركة التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تتسع وتنال مزيداً من التأييد.

ونوه خلال احتفالية المحافظة الشمالية بالذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني بمبنى المحافظة، بأن حركة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك المفدى تمثل مسيرة متجددة ومتفاعلة مع الاحداث والمتغيرات الدولية والإقليمية من حولنا، وهو ما جعلها مسيرة مستمرة ومتجددة من كل نواحي الحياة لدى المجتمع البحريني كافة، الى الوقت الحاضر.

وقال سعادة المحافظ إن "المحافظة الشمالية هي جزء لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح وتعمل على تنفيذ قيم ومرتكزات ميثاق العمل الوطني بشكل مدروس ودقيق من خلال استراتيجيتها "كلنا شركاء في السلام" التي تدعمها التوجيهات الكريمة لمعالي وزير الداخلية، في التحول من الشراكة المجتمعية الى الشراكة الامنية، وأن الأمن هو شراكة مجتمعية مسئولية الجميع والميثاق يدعم التنمية الشاملة بما فيها التنمية الاجتماعية والأمنية لا سيما واننا نستذكر الدور البطولي لقوات حفظ النظام بشكل خاص والاجهزة الأمنية الاخرى بشكل عام لمساهمتهم في حفظ أمن المحافظة الشمالية وأمن مملكة البحرين رافعين كل الشكر والتقدير لجهود معالي وزير الداخلية في حفظ أمن المملكة".

واختتم العصفور بأن ذكرى ميثاق العمل الوطني هي مناسبة لتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة وارض البحرين الغالية رافعا أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة العزيزة.



ن.ع/ع ع



بنا 1220 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 104 اخر تحديث : 2018/02/14 - 08 : 05 PM