القائد العام ينيب وزير شؤون الدفاع لحضور حفل وضع حجر أساس مشروع إسكان قلالي لمنتسبي قوة الدفاع المنامة في 14 فبراير/ بنا / أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ، حفل وضع حجر أساس مشروع إسكان قلالي لمنتسبي قوة دفاع البحرين. و أناب معاليه سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع لحضور الحفل. ويحتوي المشروع على 213 وحدة سكنية ، حيث سيبدأ العمل في المشروع في سبتمبر 2018 ومدة تنفيذه 15 شهراً من تاريخ البدء.

وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير شؤون الدفاع على أن هذه المشاريع الخدمية تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها قوة دفاع البحرين لمنتسبيها سعيا الى تحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرص القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على توفير أسس الحياة الكريمة والسكن اللائق لمنتسبي قوة الدفاع ضمن مساعيها الدائمة والحثيثة لتوفير السكن الملائم للمواطن الذي هو التنمية المستدامة لهذا الوطن العزيز.



والجدير ذكره أن المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي قوة دفاع البحرين تنقسم الى نوعان:



أولهما السكن الوظيفي وهو سكن مؤقت لمنتسبي قوة دفاع البحرين لحين توفر سكن التمليك وتنفذه مديرية الأشغال العسكرية لحين توفر سكن التمليك، وقد تم توزيع 112 شقة في منطقة الرفاع، بالإضافة إلى افتتاح مشروع العمارات السكنية التابعة لقوة دفاع البحرين في عام 2001م، والذي يتكون من ثلاث بنايات تضم كل منها 54 شقة مخصصة لسكن الضباط المؤقت، و350 وحدة سكنية مؤقتة في منطقة وادي السيل.



والنوع الثاني فهو سكن التمليك بالتعاون مع وزارة الأسكان فقد تم توزيع المرحلة الأولى من مشروع وادي السيل في عام 2011م والذي أشتمل على 774 وحدة سكنية، بالإضافة الى توزيع المرحلة الثانية من إسكان مدينة زايد والتي اشتملت على 217 وحدة سكنية و 98 قسيمة ، كما تم توزيع 252 وحدة سكنية في مدينة حمد .



ولا يزال الاستمرار على هذا النهج جارياً وذلك إيماناً من القيادة الحكيمة بتوفير أسباب العيش الهانئ والسكن اللائق لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، فمن المتوقع البدء في المرحلة الثالثة من إسكان وادي السيل الذي يحتوي على 258 وحدة سكنية في عام 2019م.



حضر الحفل اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن علي صقر النعيمي مدير الإمداد والتموين، واللواء الركن محمد عبدالله عبدالعزيز الأحمد مدير شؤون الضباط والأفراد ، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التميز العسكرية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.







ن.ع/خ.س



بنا 1208 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/02/14 - 52 : 03 PM