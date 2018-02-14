القائد العام لقوة الدفاع يستقبل عددا من قادة الوحدات‎ المنامة في 14 فبراير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبة بالقيادة العامة صباح اليوم، عددا من قادة الوحدات بقوة دفاع البحرين.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع بالقادة.

وخلال اللقاء أهدى قادة الوحدات معاليه هدايا تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وأكد معاليه الدور الكبير الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين منذ خمسين عاماً باعتبارها حصناً منيعاً لأمن واستقرار الوطن.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1207 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/02/14 - 55 : 03 PM