رفع التهاني للقيادة بذكرى الميثاق..رئيس ديوان الخدمة المدنية: نسعى إلى إعداد طاقات بشرية وطنية تسهم في تطوير الموارد البشرية المنامة في 14 فبراير/ بنا / رفع رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني السابعة عشرة.

وأكد السيد أحمد بن زايد الزايد بهذه المناسبة الكريمة على أن الذكرى السابعة عشرة لميثاق العمل الوطني ستظل محفورة في الذاكرة البحرينية جيلاً بعد جيل ، حيث التقت هذه الوثيقة الوطنية الشاملة بالرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع التوافق الشعبي الكبير.



واعتبر رئيس ديوان الخدمة المدنية ميثاق العمل الوطني مرجعا وطنيا يعكس تطلعات المواطنين ، حيث أنه جاء معبراً عن آمال وتطلعات شعب البحرين الذي صوت حينها بنسبة 98.4%، وأكد أن الميثاق شكل نقلة نوعية في تاريخ البحرين الحديث التي تواصلت مسيرتها التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى والتي رسخها ميثاق العمل الوطني من إنجازات وطنية من أجل الوطن والمواطن.



وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد أن ديوان الخدمة المدنية وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتطلعات الحكومة فإنه يسعى دوماً إلى الإسهام في دفع عجلة التطوير في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية وإعداد طاقات بشرية وطنية تكون جديرة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.



وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية انطلاقاً من دوره في رفع الأداء الحكومي القائم على استراتيجيات ورؤى واضحة في مجال الموارد البشرية والخدمة المدنية ، أن الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية مستمرين في مشروع الأداء المؤسسي (تكامل) وهو المشروع الاستراتيجي الوطني الذي يعمل على وضع ومتابعة الأداء المؤسسي الحكومي على كافة المستويات حسب معايير واضحة تأخذ في حسابها ما يلزم للارتقاء بالأداء الحكومي وفاعليته وكفاءته وكذلك ما تستدعيه مؤسسات التصنيف الحكومي العالمية من معايير قياسية ، مما سيسهم في رفع مكانة مملكة البحرين محلياً وعالمياً.





ن.ف/خ.س



بنا 1212 جمت 14/02/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/02/14 - 14 : 05 PM